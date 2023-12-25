إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة

أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة نتيف هسارة بالقرب من قطاع غزة.

وألقى الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشورات لسكان البريج وأحياء جنوب وادي غزة .

وجاء في المنشورات مطالبة الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين بإخلاء تلك المناطق والتوجه لدير البلح أو تل السلطان عبر شارع الرشيد.

كانت قد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الإثنين، بحدوث قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول، ولا أنباء حتي الآن عن قتلي.

وقالت سرايا القدس: "قصفنا بقذائف الهاون تمركزا للآليات العسكرية الإسرائيلية في جحر الديك وسط قطاع غزة".

