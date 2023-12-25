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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل بورسعيد تشارك في احتفال المحافظة بالذكرى 67 للانتصار على العدوان الثلاثي

صدى البلد

شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد فى فعاليات احتفال المحافظة بالذكرى 67 العيد القومي للإنتصار على العدوان الثلاثي، بميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد ، وذلك من خلال وفد برئاسة مدير المديرية ، بحضور المحافظ اللواء أ.ح عادل الغضبان والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة .

يأتي ذلك فى ضوء قيام المديرية بدورها تجاه المجتمع بالمشاركة فى الفعاليات الوطنية بالمحافظة بما يسهم فى تفعيل الروابط والعلاقات بينها وبين الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لأبناء المحافظة  .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية ، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور المديرية وأجهزتها التابعة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وتعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى لتحقيق هذا الهدف .

وأشار  مدير المديرية إلي أن تلك الاحتفالية تأتى فى ذكرى انتصار مدينة بورسعيد على العدوان الثلاثى فى 23 ديسمبر 1956 ،وكان لأهالي بورسعيد ورجالها الفضل الكبير فى الإنتصار ، وخروج ووقف العدوان لبسالة شعبها والمقاومة الشعبية التى أرهقت العدو ، مقدماً التحية لأرواح الشهداء، والمجد لوطن سيظل انتصاره فى بورسعيد عام 1956 عيداً نحتفل به، ويحتفل به معنا كل أحرار العالم كل عام  .

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