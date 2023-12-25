العدوان على غزة بإدارة أمريكية.. الجهاد الإسلامي يرد على تصريحات بايدن

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين :"سنواصل ردنا على المجازر ضد شعبنا وآخرها في جباليا والمغازي والإعدامات الميدانية في الضفة حتى دحر العدوان".

وأضافت الجهاد الإسلامي: :"تصريح الرئيس الأمريكي بأنه لم يطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار هو دليل إضافي على أن الإدارة الأمريكية تدير العدوان ضد شعبنا".

كان قد ألقي الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منشورات لسكان البريج وأحياء جنوب وادي غزة .

وجاء في المنشورات مطالبة الاحتلال للمواطنين الفلسطينيين بإخلاء تلك المناطق والتوجه لدير البلح أو تل السلطان عبر شارع الرشيد.