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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل مطروح تختتم البرنامج التدريبي المجاني للفتيات في مجال الخياطة والتفصيل

صدى البلد

اختتمت مديرية العمل بمحافظة مطروح، فعاليات الدورتين الـ تدريبيتين على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني بمطروح ، استفاد منها 30 متدربة من الفتيات، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجات بعد إنتهاء مدة التدريب المهني للدورة ، والتى جرى تنفيذها ضمن خطة التدريب المهني للعام 2023 -2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

يأتي ذلك فى إطار جهود المديرية المستمر لتوفير مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث الأساليب العالمية وعلى ايدى مدربين مؤهلين جرى اختيارهم فى الوزارة لتقديم المحتوى التدريبى على المهن المتاحة بمراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من البرامج التدريبية لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة وحقيقية بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف مدير المديرية، أن الخريجين يحصلون على شهادة معتمدة باتمام التدريب من المديرية تؤهلهم للعمل فى القطاع الخاص والاستثمارى ، كما يمكن للراغبين فى الحصول على الدورات المتاحة التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بالمديرية أو مقر مركز التدريب المهنى ، وسلم الشهادات للخريجات وليد جمعة مدير مركز التدريب المهنى  .

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