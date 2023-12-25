عمل الإسماعيلية تعقد لقاء مع القطاع الخاص لتوفير الحماية والرعاية للعمال

نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية لقاءً مع مجموعة من أصحاب الشركات والمستثمرين بمقر المديرية، وذلك لتعزيز العلاقات بين أصحاب الأعمال والمديرية لخدمة طرفى العملية الانتاجية وتوفير الاستقرار والأمان للعاملين بالشركات ، وتشجيع الإستثمار وتوفيق الأوضاع طبقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له .

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية لتفعيل دور المكاتب والأجهزة التابعة لها فى التنسيق والتعاون مع الشركات والمنشآت العاملة فى نطاق المحافظة لتطبيق أحكام القانون ، والقيام بدورها فى توفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية ، أن هذا اللقاء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتنسيق والتعاون مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى لتوفير الحماية والرعاية اللازمة للعمال وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الإستقرار فى أماكن العمل وتوفير مناخ عمل آمن .

وأكد مدير المديرية أهمية العمل على جذب استثمارات خارجية جديدة، مع العمل على حل أى مشكلة قد تواجه المستثمرين الحاليين، بما يسهم فى تشجيع غيرهم، وكذلك العمل على التوسع فى مشروعاتهم، مؤكدا أن الدولة إتاحة تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة.

وشدد مدير المديرية على تفعيل قرار المجلس القومي للأجور والكتاب الدورى لوزير العمل بتطبيق الحد الادنى للاجور اعتباراً من الأول من يناير 2024 في جميع القطاعات دون أي استثناء .

كما أكد أنه جرى وضع خطة عمل تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التي ظهرت نتيجة للأزمات المتلاحقة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مصر، وضرورة تنفيذ جولات خارجية للمديرية، مع عدد من الشركات ، وتنظيم منتديات أعمال وورش عمل وموائد مستديرة للشركات ومجتمعات الأعمال .

فضلا عن عقد لقاءات مع مسؤولين في المؤسسات الاقتصادية والأجهزة الحكومية ، من أجل تعزيز العلاقات الاستثمارية، والمشاركة في المؤتمرات وعقد اجتماعات مع الشركات على هامش تلك المؤتمرات.

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