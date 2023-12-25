وصمة عار.. إسرائيل تهاجم الأمم المتحدة وترفض تجديد تأشيرات موظفيها

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر وصمة عار على المجتمع الدولي، مضيفا : " سنتوقف عن العمل مع الذين يتعاونون مع دعاية حماس".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، قائلا: "أصدرت تعليمات بعدم تمديد تأشيرة أحد موظفي الأمم المتحدة ورفض طلب تأشيرة لموظف آخر بسبب نفاق المنظمة".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، في فلسطين، وقامت جنود الاحتلال بإزالة مجسم خارطة فلسطين وسط البلدة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحام البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بروقين غرب سلفيت وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت وسط البلدة.