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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل الفيوم" تبدأ التدريب المجاني لـ 39 فتاة على 3 مهن

صدى البلد

بدأت مديرية العمل بمحافظة الفيوم دورات تدريبية مجانية على بعض المهارات الحياتية للفتيات والمهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالميWFP التابع للأمم المتحدة ، على مهنة التطريز، وتعلم فن التسويق الإلكترونى يستفيد منها 19 فتاة، بقرية تونس بيوسف الصديق .

وأيضاً بدء دورات تدريبية مجانية بوحدة التدريب المتنقلة بإحدى مراكز المحافظة على مهنة الخياطة والتفصيل يستفيد منها 20 فتاة ضمن المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" في القرى الأكثر احتياجا ، ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب فى القرى بالمحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهني للعام 2023 – 2024 التي بدأت المديرية فى تنفيذها داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة  .

وأوضحت هناء عبد الفتاح مدير المديرية ، أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية لهم على المهن التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة أو بدء مشروع صغير خاص بهم .

وأضافت أنها تفقدت سير العملية التدريبية الدورات يرافقها يحي رشدي مدير إدارة التدريب بالمديرية ، وأحمد حسن مدير إدارة الرعاية .

وأكدت أهمية تطوير المهارات المهنية للشباب والفتيات ، مشيرة إلي أن هذه الدورات التدريبية يتم تنفيذها لتعزيز قدرات ومهارات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي ، وفقًا لبروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP  .

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