حسن شحاتة يدرس تحديث دليل التصنيف المهني لمواكبة المُتغيرات في سوق العمل

يضم 6 آلاف مهنة حاليا..

ترأس وزير العمل حسن شحاتة، اليوم، بديوان عام الوزارة، اجتماع اللجنة القومية لدليل التصنيف المهني المصري ، بحضور مجموعة من أعضاء اللجنة ، يُمثلون وزارات، وجهات ذات صلة، وذلك بهدف تحديث دليل التصنيف المهني الحالي الذي لم يتم تحديثه منذ عام 2017، لمواكبة المُتغيرات في التي طرأت على سوق العمل،وذلك برصد المِهن المُندثرة، والمِهن المُستحدثة ،وتوصيفها طبقًا للمعايير الدولية والعربية والمِهنية.

وقالت الوزارة: إن دليل التصنيف الحالي يضم ما يقرب من 6 آلاف مِهنة على مستوى سوق العمل المصري ، تتمثل في 9 أقسام رئيسية ،كل قِسم يتفرع منه مجموعة من العائلات المهنية منها أقسام: "المديرون، و الأخصائيون، والفنيون، والكتبة، والأعمال الإدارية، والعاملين في مجال المبيعات، والعُمال المهرة في الزراعة، والصيد، والحرفيين، وأصحاب المهن، وعمال تشغيل الماكينات، وأصحاب المهن الأولية من الحرفين محدودي المهارة".

وأوضحت الوزارة أن المجتمعون بحثوا مُقترحات لأنشطة وآليات تحديث هذا التصنيف على مراحل، تمهيدًا إصدار النسخة الرابعة المُحدثة رسميًا بحلول عام 2027،بجدول زمني ،وعلى مراحل ، وذلك لمواكبة المُتغيرات لمُستقبل سوق العمل ، ليضم التصنيف 3 أجزاء هي: "كود ترميز المِهنة.. مُسمى المهنة..طبيعة عمل المهنة".

ويهدف التعديل ،الى سهولة التخطيط للقوى العاملة،و المُهمات الإحصائية لرصد البيانات والمعلومات لمُتخذي القرار، المتخصص في رسم سياسات التدريب والتعليم،وتحديد مستويات الأجور، وغيرها من قضايا العمل .

وشهد الاجتماع عرض من عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، لمقترحات، وأنشطة ، وإجراءات تحديث التصنيف الحالي من خلال تحديد منهجية، ومراحل التنفيذ، والمُدة الزمنية اللازمة، وطريقة رصد المِهن اللي اندثرت منها: "الكتبة، وعمال الصرافين، وبائعي الصحف ، وعمال المطابع ، السويتش ..وغيرها "، والمهن المُستحدثة التي لها صلة بالذكاء الإصطناعي والبرامج الإلكترونية .

وأشارت الوزارة إلي أن التصنيف المهني يُعتبر واحداً من أهم المشروعات التي تنفذها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور الإنتاجية ، حيث تعمل الإدارة على البدء في مراجعة وتحديث دليل التصنيف المهني القومي لجمهورية مصر العربية لعام 2017 .

والمستهدف إصدار النسخة المحدثة منه كل 10 سنوات بهدف توحيد مسميات المهن لتيسير حركة العرض والطلب بسوق العمل، ولأهمية تطوير التصنيف بما يستجد من مهن في سوق العمل، وإندثار أخرى ، وتيسير عملية التشغيل بمكاتب القوى العاملة من خلال المواصفات والمعلومات عن ظروف العمل وشروطه والتوجيه والإرشاد المهني،وتمكين مؤسسات التعليم والتدريب المهني في بناء المعايير المهنية وتطوير وتصميم المناهج والبرامج التدريبية والاختبارات المهنية واعتمادها ليتماشى مع متغيرات سوق العمل، والتطور التكنولوجي، والتحول الرقمي، والتغير المناخي للاقتصاد الأخضر، للوقوف على احتياجات سوق العمل المستقبلية.

وما يتطلبه الأمر من تصنيف المهن وربطها بمستويات التعليم، وإصدار أدلة ارشادية للطلبة والخريجين بمسميات المهن المستحدثة في سوق العمل .

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطوير وتحديث التصنيف المهني لإدراج العلاقة المتبادلة بين مستويات العمل، وأنماط التقييم والتدريب بمستوياتها المختلفة، والمستويات المهارية ، وربط تصنيفات التصنيف المهني"مستوى الحد الرابع"، والمستوى المطلوب الأدنى من التعليم، وتحديد المهام المطلوبة ،وطبيعة ومستوى المهارات المرتبطة بهذه المهام، والمعارف والسلوكيات الشخصية المطلوبة .

وذلك من خلال اللجنة الفنية لإعداد التصنيف المهني الوطني لعام 2027 المشكلة بمشاركة الجهات ذات الصلة، من مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة ، والمجلس الأعلى للجامعات ، وقطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني .

وتم خلال اللقاء إستعراض خطة تنفيذ مشروع تحديث وتطوير التصنيف المهنى المصرى 2017 ، من خلال عرض تقديمى قدمته الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ، جاء فيه هدف اللجنة ، وأهدافها ، وأهمية التصنيف المهني المتمثلة فى تخطيط الموارد البشرية وتشغيل القوى العاملة ، وتحديد سياسات التعليم والتوجيه والإرشاد المهني ، وتحليل وتقييم العمل وتحديد الأجور.

كما تم استعراض مهام اللجنة ومراحل تنفيذ المشروع المتمثلة فى 5 مراحل ، وتحديد الإطار الزمني لتنفيذ المشروع ، التي يرصدها "إنفوجراف " تنشره وزارة العمل ضمن الخبر .

حضر اللقاء من وزارة العمل، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني،وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، وشيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير، وعبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.

كما حضر من الوزارة -أيضا- محمد عبدالحكيم من الإدارة المركزية للتدريب المهني، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب المهني،ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب الخاصة، ودعاء جمعة باحث بالمكتب الفني للوزير ،و عمرو ربيع، ومحمد صلاح، وفاطمة حسين باحثين بالإدارة العامة لمعلومات سوق العمل.

وحضر من أعضاء اللجنة القومية، محمود خليفة جودة المدير التنفيذي بالإدارة العامة للمتابعة الخارجية بمركز معلومات مجلس الوزراء ، وهشام فؤاد زكي ممثل عن إدارة الأدلة والتصانيف بقطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كما حضر الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب لسوق العمل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى الليثي مدير إدارة التوجيه الفني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندسة منى حلمي محمود من مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني مدير عام البرامج والمواصفات ، والمهندسة رحاب سيد إسماعيل مدير إدارة المواصفات والامتحانات بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني .

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