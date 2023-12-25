"عمل القليوبية" تطلق أولى البرامج التدريبية المجانية بالوحدة المتنقلة بقرى المحافظة

أطلقت مديرية العمل بمحافظة القليوبية أولى البرامج التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية قشيش إحدى قرى شبين القناطر لخدمة أبناء القرية، ضمن المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب فى القرى والنجوع ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتنظيم اختبار للمتدربين على البرنامج التدريبي "الكهرباء السلسيون" ، والمستمر لمدة 60 ساعة تدريبية لـ 8 متدربين من الشباب .

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية للتدريب المهني للعام 2023 - 2024 والتى تنفذها من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة لخدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي .

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين وذوي الهمم فى قرى المحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم من أجل الحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة للحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وأضافت أنها شهدت فعاليات الختام يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بوحدة التدريب المتنقلة ومقرها أمام المركز التكنولوجي بقشيش إحدى قرى شبين القناطر بحضور الدكتور أيمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة ، وداليا فوزي خاطر رئيس الوحدة المحلية بقشيش ، ومؤكدة الإستمرار فى تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل من أجل التشغيل ومتابعة المتدربين وفرص العمل الملتحقين بها بعد إنتهاء التدريب.

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