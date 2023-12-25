عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل القليوبية" تطلق أولى البرامج التدريبية المجانية بالوحدة المتنقلة بقرى المحافظة

صدى البلد

أطلقت مديرية العمل بمحافظة القليوبية أولى البرامج التدريبية المجانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية قشيش إحدى قرى شبين القناطر لخدمة أبناء القرية، ضمن المبادرة الرئاسية: "حياة كريمة" فى القرى الأكثر احتياجاً ومبادرة: "مهنتك مستقبلك" لتدريب الشباب فى القرى والنجوع ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، وتنظيم اختبار للمتدربين على البرنامج التدريبي "الكهرباء السلسيون" ، والمستمر لمدة 60 ساعة تدريبية لـ 8 متدربين من الشباب .

يأتي ذلك فى ضوء تنفيذ خطة المديرية للتدريب المهني للعام 2023 - 2024 والتى تنفذها من خلال مراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة لخدمة أبناء المحافظة والمقيمين فيها لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي .

وأوضحت إيمان السيد مدير المديرية ، أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المهني للشباب من الجنسين وذوي الهمم فى قرى المحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم من أجل الحصول على فرص عمل لائقة ومناسبة للحد من معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة.

وأضافت أنها شهدت فعاليات الختام يرافقها محمد عليان وكيل المديرية بوحدة التدريب المتنقلة ومقرها أمام المركز التكنولوجي بقشيش إحدى قرى شبين القناطر بحضور الدكتور أيمن شعبان عن إدارة التدريب المهني بالمديرية ، ومحمود جعفر مدير مركز التدريب المهني بالخانكة ، وداليا فوزي خاطر رئيس الوحدة المحلية بقشيش ، ومؤكدة الإستمرار فى تقديم مزيد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل من أجل التشغيل ومتابعة المتدربين وفرص العمل الملتحقين بها بعد إنتهاء التدريب.

1
1
2
2
3
3
4
4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

ترشيحاتنا

الاكتفاء الذاتي بنسبة 94%.. أبرز إنجازات هيئة الدواء عام 2023

أخبار التوك شو: مفاجأة عن متحور كورونا الجديد.. وتحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

الشعبة العامة للذهب تنفي توقف حركة البيع وتوضح أسباب تذبذب الأسعار بالأسواق

ليست قريبة من نهايتها.. نبأ صادم من نتنياهو بشأن الحرب في غزة

بالأرقام|قطف ثمار البورصة المصرية لعام 2023.. ومرشحة لاستهداف قمم تاريخية السنة القادمة

النشرة الدينية| الأزهر: الصوم في الشتاء عبادة عظيمة سهلة الاغتنام.. وهذه أفضل طريقة لعلاج الطفل المحسود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فساتين شهر ديسمبر.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين المثيرة للجدل بالسوشيال ميديا

غياب حسام البدري وانهيار شقيقه في جنازة والدتهما .. تفاصيل

طريقة عمل سلطة الكبدة بلسان العصفور | بأسهل الخطوات

فيديو

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ