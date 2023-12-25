مجلس أمناء العاشر من رمضان يكرم ذوي الاعاقة العاملين بالجهاز وأبناء المدينة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيراً بذوي القدرات والهمم لإقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية في الحياة الكريمة والمشاركة في بناء وتنمية الوطن باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي.

جاء ذلك خلال مشاركته إحتفالية مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الأمناء ، والمهندس علاء منيع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، وايمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان ، وأعضاء مجلس الأمناء ، وعدد من مديري المديريات الخدميه والنائبة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب.

وأوضح المحافظ أن هذه الإحتفالية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإهتمام بذوي القدرات والهمم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والإستفادة من قدراتهم في تنمية مجتمعهم.

وحرص محافظ الشرقية على تقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الإنتخابات الرئاسية وتوليه فتره رئاسية جديدة متمنياً له دوام التوفيق والسداد ورفعه شأن البلاد ، مشيداً بوعي وإدراك المواطن الشرقاوي وحرصه على المشاركه في الإنتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته في مظهر حضاري يدلل على الحرص على ممارسه حقه الدستوري والقانوني لإختيار رئيس بلاده.

بدأت الإحتفالية بعرض فيديو عن مجهودات الدولة في دعم ورعايه ذوي القدرات والهمم وتوفير حياه كريمه لهم ، اعقبها كلمة لرئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان رحب فيها بمحافظ الشرقية والمكرمين من ذوي القدرات والهمم من ابناء المدينه مؤكداً أن جهاز مدينه العاشر من رمضان لا يألوا جهداً في توفير كل سُبل الرعاية الصحية والإجتماعية لذوي القدرات والهمم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء وتنمية الوطن.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس الأمناء عن سعادته بتنظيم احتفالية تكريم النماذج المضيئة من ذوي القدرات والهمم بمدينه العاشر من رمضان تحت شعار قادرون باختلاف والتي تأتي تزامناً مع الإحتفال باليوم العالمي لذوي القدرات والهمم لتمثل لهم قوة دفع حقيقية لمواصلة النجاح والتغلب علي الإعاقة والإستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل لبناء الوطن.

وقام محافظ الشرقية ورئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان بتكريم المتميزين من ذوي القدرات والهمم من ابناء المدينه بمنحهم شهادات تقدير والتقطا معهم الصور التذكاريه تقديراً لدورهم الفعال في المجتمع وتشجيعاً لهم على المضي قدماً في بناء وتنمية المجتمع.