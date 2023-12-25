أخبار السيارات| أسعار رينو أركانا 2024 الجديدة.. ومازيراتي Levante تباع بهذه الثمن قبل تقاعدها

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة كيا الكورية عن الجيل الثالث من سيارة كيا بيكانتو موديل 2024 الشكل الجديد ، وظهرة بيكانتو لأول مرة في أستراليا ، وتنتمي لفئة السيارات الهاتشباك ، وتظهر بتصميم أنيق ومميز .

كشفت شركة رينو عن إصداراها الجديد كلياً رينو أركانا موديل 2024 ،وتنتمي أركانا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتحتوي أركانا الجديدة علي الكثير من المميزات والتكنولوجيات المتطورة وتقم بطول يصل الي 4.57 متر .

كشفت شركة فولكس فاجن خلال إعلان تشويقي عن سياراتها الجديدة فولكس فاجن جولف الفيس ليفت الكهربائية ، وتظهر جولف حالياً في جيلها التاسع ، وتمتلك جولف الفيس ليفت شعار مضيء .

أكدت شركة دايهاتسو اليابانية عن بدء استكمال شحن سياراتها الي إندونيسيا، وذلك بعد توقف دام لمدة يومين حيث اعلنت الشركة سابقا عن توقف جميع الصادرات المحلية والدولية ، وذلك بعد اكتشاف أن غالبية الطرازات قد خضعت لعمليات تفتيش خاطئة للسلامة.

أعلنت شركة مازيراتي عن وقف إنتاج سياراتها التي تعتمد علي محرك 8 سلندر ، حيث أعتمد مازيراتي علي إنتاج العديد من السيارات بذلك المحرك القوي ، وبالتالي سيكون أصدراها Levante هو أخر طراز يعتمد علي محرك 8 أسطوانات من إنتاج شركة مازيراتي .