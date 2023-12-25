عمل السويس تسلم 38 شابا شهادات التدريب على مهارات اللغة الإنجليزية والحاسب

اختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس، البرامج التدريبية المجانية على تعليم مهارات اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 38 متدربا ومتدربة ، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية مع أكاديمية امريكان هوم للغات بالسويس لتدريب 1000 متدرب لشباب وفتيات السويس .

ويمكن للشباب من الجنسين للالتحاق بالبرامج التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة فى ضوء خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024 تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية ، أن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 .

وأضاف مدير المديرية أنه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم ، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب ، آملين باستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين .

وأوضح أنه يحصل المتدربين في ختام الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل والعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها .

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