قداس عيد الميلاد في حماية الشرطة.. حواجز حديدية وشرطة نسائية أمام كنائس الجيزة

أعلنت مديرية امن الجيزة حالة من الاستنفار الامني بالتزامن مع احتفالات الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد حيث وضعت الاجهزة الأمنية المختصة خطة امنية محكمة للمرور بالاعياد في امان حيث تهدف الخطة الاساسية علي حماية الكنائس وتامين المواطنين .

تأمين أعياد الأقباط

تضمنت الخطة الامنية التي وضعتها قيادات امن الجيزة باشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة تأمين كافة الكنائس والطرق المؤدية إليها، وتشديد الحراسة عليها وشملت الخطة التى أعدها اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة للمباحث عقب اجتماعه بقيادات المديرية، الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها فى إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان فى الشارع المصرى وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء الاحتفالات بالاضافة الي تعزيز التواجد الأمنى والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها وامر مدير الامن برفع جميع السيارات المتروكة أمام دور عبادة الأقباط، بالإضافة إلى غلق الشوارع المؤدية إلى تلك الأماكن، مع إجراء تحويلات بديلة في الشوارع الجانبية لمواجهة الأزمات المرورية المتوقع حدوثها بعد تلك التحويلات.

150 كنيسة

وتضمنت الخطة التي يشرف على تنفيذها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية تعزيز الخدمات الأمنية فى محيط جميع الكنائس الموجودة بالمحافظة التي تضم أكثر من 150 كنيسة والتي تعد من اكبر الكنائس بمصر تضم مطرانيتين هما مطرانية الجيزة ومطرانية طموه بابو النمرس و كنيسة العمرانية وامبابة وتعد كنيسة العذراء بالوراق هى أكبر الكنائس التى تشهد حضورًا مكثفًا فيما تعد المطرانية هى أكبر مكان لتجمع القيادات الكنسية والأقباط والقيادات التنفيذية والسياسية.

وقالت مصادر أمنية أن الدوريات الأمنية تشارك في عمليات تأمين الكنائس، لافتة إلى أنه سوف يتم تعزيز هذه الخدمات الأمنية حول الكنائس الكبرى ذات الكثافة العددية، سواء فى شمال الجيزة أو جنوبها وفى مناطق إمبابة ومدينة السادس من أكتوبر وكنائس أطفيح واشارت المصادر إلى أنه تم نشر ضباط وأفراد المرور فى الشوارع المؤدية لهذه الكنائس لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة، لمتابعة الوضع لحظياً .

شرطة نسائية

وتم وضع حواجز حديدية أمام الكنائس لزيادة التأمين، تمتد على مسافة 100 متر حول الكنيسة كما تم تكليف الشرطة النسائية بالتواجد أمام مداخل الكنائس وتفتيش السيدات اللاتي يشتبه فيهن لزيادة عملية التأمين، لافتًا إلى أنه تم الاستعانة بموظف من داخل كل كنيسة يكون على معرفة بجميع المترددين عليها، تكون مهمته الإبلاغ عن أي شخص مشتبه به داخل الكنيسة، وبعدها تتدخل قوات الأمن للتحري عنه.

وقالت مصادر إن قوات الأمن وضعت إجراءات احترازية طوال مراسم الاحتفال، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية للعمل بها خلال الاحتفالات وذلك بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، وأكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوى .

من جانبها قامت الادارة العامة للحماية المدنية بالجيزة باجراء عمليات التمشيط والتعقيد لكافة الكنائس حيث تم تمشيطها من الداخل ومحيطها من الخارج وسيتم اجراء تمشيط دوري لها وتفتيش القادمين اليها .