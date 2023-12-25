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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل بعدم عقد امتحانات بالمدارس خلال أيام 6 و7 و8 يناير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم ، قبل أيام من انطلاق امتحانات نصف العام 2024 .

وشملت التعليمات العاجلة ما يلي :

  • تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.
  • مراعاة إجازات وأعياد الإخوة المسيحيين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل.
  • عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفترة من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر  إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.
  • وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.
  • التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.
  • متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.
  • توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا"  داخل المدارس، والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها.
  • وضع ضوابط معلنة في توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.
  • سرعة إرسال كافة الالتماسات التي تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات المسابقة 30 ألف معلم تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اعتمد جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لجميع الصفوف الدراسية ، حيث تقرر أن تجرى امتحانات نصف العام 2024 القاهرة خلال الفترة من ٢ يناير  إلي ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

ومن المقرر أن يبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي وما يعادله في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ .

 


ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة  لطلاب النقل الإعدادي وما يعادله  (المهنية ، الرياضية ، الصم ، المكفوفين) من الثلاثاء ٩ يناير  حتى  الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية) من الاربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء  ٢٤ يناير  ٢٠٢٤.

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة  لطلاب النقل للتعليم الثانوي من الأحد ١٤ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير  ٢٠٢٤ .

ويبدأ جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة  ، لطلاب النقل للتعليم الفنى من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأحد ٢٤ يناير  ٢٠٢٤

وفي إطار الاعلان عن جدول امتحانات نصف العام 2024 القاهرة  لجميع الصفوف الدراسية ، أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه سيتم امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق ( ٢ ، ٣ يناير ) ، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل إدارة تعليمية .

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