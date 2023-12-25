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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مشروبات تفيدك أثناء المذاكرة خلال فترة الامتحانات

الشتاء
الشتاء

يستعد الطلاب للامتحانات،  حيث يسعون إلى الحصول على أعلى قدر من التركيز والذي يتوفر من خلال بعض الأكلات التي ينصح بها أساتذة الأغذية بينما يشددون على الابتعاد عن اكلات ومشروبات أخرى.

قال الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن شرب المياه على مدار اليوم يؤدي إلى تركيز الطالب في الدراسة، كما أنه يساعد على زيادة انتباه الطالب وخاصة المياه الباردة فعندما يتناولها الإنسان يشعر باليقظة والانتعاش.

وأشار إلى أنه لابد أن يتم تناول المياه في فصل الشتاء أيضا بكميات وذلك حتى لا يصاب الجسم بالجفاف مما يؤثر على الاستذكار.

 

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وأضاف حسونة لصدى البلد، أن الشاي الأخضر ضمن المشروبات المنبهة ويختلف عن الشاي الأسود في نسبة الكافيين، حيث أن نسبة الكافيين في الشاي الأسود تصل إلى 47 ميلليجرام لكل كوب يتناوله الإنسان، إنما الشاي الأخضر تكون النسبة معتدلة تصل إلى 28 ميلليجرام، وبالتالي لا يسبب الأضرار التي تحدث من الكافيين كما يحتوي على مضادات الأكسدة وهي مهمة جدا في وقاية الجسم من الإصابة بالالتهابات.

 

قال الدكتور حسن حسونة،  أستاذ تغذية بالمركز القومي للبحوث،  إنه يمكن تقوية المناعة للأطفال خلال فصل الشتاء عن طريق كنز الفيتامينات والاملاح المعدنية وهي الفاكهة والخضروات مثل الطماطم والجزر وهي غنية بفيتامين A ويوجد الملوخية ايضا والجرجير والبرتقال واليوسفي لاحتوائه على فيتامين c  وهي هامة جدا في فصل الشتاء.


وأضاف حسونة لصدى البلد أن هناك أغذية تحتوي على الفيتامينات والاملاح المعدنية وهي من أهم الاغذية للطلاب ومن الاغذية المهمة خلال فصل الشتاء وهي الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والجريب فروت وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي وهو مضاد للاكسدة ويقوي جهاز المناعة لدى الطلاب ويساعدهم على الاستذكار، كما أن الاملاح المعدنية ويأخذها الطالب ويحرص عليها من أغذية تحتوي على الحديد والزنك وتتوافر في المصادر الحيوانية من لحوم حمراء ومصادر نباتية .

وتابع: " الاوميجا 3 مهمة لوظائف الجسم المختلفة يمكن تناولها عن طريق مصادر نباتية مثل المكسرات أو حيوانية مثل الأسماك الدهنية" .

أستاذ التغذية بالمركز القومى للبحوث التعليم العالي المركز القومى للبحوث أمتحانات الفصل الدراسي

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