بعد هزيمة بيراميدز .. إعلامي شهير يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

طرح الإعلامي محمد فاروق سؤالا مثيرا للجمهور بعد تأهل فيوتشر لنهائي كأس السوبر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فاروق: هل يستمر باتشيكو مع بيراميدز؟✍

وانتهت مباراة فيوتشر وبيراميدز في بطولة السوبر المصري بفوز فيوتشر بركلات الترجيح 14 _13.

وبهذه النتيجة يتأهل فيوتشر لنهائي بطولة السوبر في انتظار الفائز من لقاء سيراميكا والأهلي.

وشهدت مباراة بيراميدز وفيوتشر حرصا من الفريقين خلال أحداث المباراة فلم يشهد اللقاء فرصا مؤثرة علي مرمي الفريقين.

كما شهدت الدقيقة ٢٢ من أحداث المباراة فرصة خطيرة لفريق بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي الذي راوغ الحارس محمود جنش وقابلها مصطفى فتحي بتسديدة ولكن وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جنش.