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رئيس التحرير
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تعليم

محافظ الفيوم يوجه بتشكيل لجنة لفحص طلبات التسوية بالمؤهل الأعلى

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذ جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والأستاذة هناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، والأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والأستاذ أحمد محمد فهيم نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأستاذة رحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظىة.  

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة بسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكامة لعدد من ذوي الاحتياجات، وكذا إعادة فحص أوراق وطلبات الحصول على معاشات "تكافل" و"كرامة" لعدد من الحالات، والتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية لتوفير مشروعات، وأجهزة منزلية، ودفع الإيجارات المتأخرة، والمصروفات الدراسية للطلاب، وإعادة إعمار منازل عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد من الحالات، وتشكيل فريق من أطباء الأمراض الجلدية لفحص حالة أحد الأطفال، وتعديل قرار علاجه على نفقة الدولة، وسرعة صرف العلاج اللازم لحالته، كما وجه بدراسة حالة إحدى السيدات تعاني من المرارة وحصوات على الكلى، وسرعة إنهاء إجراءات عمليتي المرارة وحصوات الكلى لها على نفقة الدولة خلال أسبوع.

ووجه محافظ الفيوم، بتوفير فرصة عمل لأحد الشباب من ذوي الاحتياجات، من برنامج "فرصة"، كما وجه وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل حقيقية لعدد من الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركات ومصانع القطاع الخاص، تتناسب مع إعاقتهم، ووجه رئيس مدينة الفيوم، بتوفير فرصة تمويل من مبادرة "مشروعك" لإحدى السيدات، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

وفي قطاع التربية والتعليم، وجه "الأنصاري" بتشكبل لجنة من مدير مديرية التربية والتعليم، ومدير مديرية التنظيم والإدارة، ومدير إدارة شئون العاملين بالمحافظة، لفحص طلبات الموافقة على التسوية بالمؤهل الأعلى لعدد من العاملين بالتربية والتعليم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن، كما وجه المحافظ، مسئولي التموين، بدراسة شكوى إحدى السيدات من حذف أبنائها من بطاقة التموين، ووافق المحافظ، على مطالب عدد من السائقين بشأن رفع إيقاف رخص القيادة الخاصة بهم.

كما وجه محافظ الفيوم، معاون المحافظ، بالتنسيق مع مسئولي الكهرباء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لدراسة شكوى أحد المواطنين وتضرره من وجود محول للكهرباء أمام منزله، ومدى إمكانية نقل المحول إلى أحد الأماكن البديلة.

 

 

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