محافظ الفيوم يتابع توصيل شبكات المرافق لمصنع يازاكى الياباني للضفائر الكهربائية.. صور

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع وفد شركة يازاكي اليابانية، ومختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، الموقف النهائي لتوصيل شبكات المرافق و خاصةً بعد تسليم الارض لمصنع "يازاكى" لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بأول منطقة حرة استثمارية بمحافظة الفيوم.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أحمد بديوي العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس طارق الجزار وكيل وزارة النقل بالفيوم، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، والمهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة الموارد المائية والري.



تناول الاجتماع، مراجعة الموقف النهائي وآخر الإجراءات لتوصيل شبكات المرافق، لمنطقة مصنع "يازاكي" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، مع مسئولي الجهات ذات الصلة، استعداداً للبدء في الأعمال الإنشائية للمصنع، ومتابعة أعمال الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والغاز، والاتصالات وغيرها، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المقترح وآليات تنفيذه، لتلافي أية معوقات.



وشدد محافظ الفيوم، على مراجعة كافة المرافق والتأكد من وصولها للموقع المزمع إنشاء مصنع "يازاكي" لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية عليه، والانتهاء بشكل كامل من تنفيذ الطرق بمداخل ومخارج المنطقة تبعاً للمناسيب والعروض والميول الطولية والعرضية المطلوبة، بالتنسيق بين مسئولي الهيئة العامة للطرق والكبارى، واستشاري شركة يازاكي، بما يحقق الهدف المرجو من الطرق المؤدية للمنطقة، وبما لا يسبب أى معوقات أثناء عمليات إنشاء المصنع، موجهاً مدير عام إدارة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والتشبيك فيما بينهما للبدء في الأعمال الإنشائية لمصنع يازاكي للضفائر الكهربائية للسيارات بشكل تكاملي.



ووجه المحافظ، بسرعة وضع الحلول الفنية والهندسية طبقاً للمعايير والجودة المطلوبة، لأية معوقات قد تؤخر من الجداول الزمنية للبدء الفعلي في إنشاءات مصنع يازاكي للضفائر الكهربائية للسيارات، موجهاً وكيل وزارة الموارد المائية والري بالفيوم، بالتنسيق مع ممثلي مصنع "صقر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، بشأن تنفيذ معدية خط الصرف الصحي بمنطقة كوبري دمشقين، مع وضع خطة تدارك من قبل مسئولي المصنع، لأعمال الصرف العالقة، وتشكيل لجنة للإشراف على هذه الخطة، من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الفيوم، تضم تخصصات الصرف، والكهرباء، والأعمال المدنية، والطرق، بجانب إستشارييى مصنع يازاكي، وكذا الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، لافتاً إلى توفير جميع المعالجات الموضوعية لموقع مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، للتأكد من جاهزيته تجنباً لحدوث أية معوقات خلال العمليات الإنشائية للمصنع.

وأكد محافظ الفيوم، على ممثل مصنع "صقر" المسئول عن تنفيذ شبكات مرافق الصرف والكهرباء، لمصنع يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالفيوم، بإعداد بيان تفصيلى، بشأن الأعمال العالقة بمعديات الصرف، وكذا مواعيد توريد طلمبات الصرف، وجدول زمني للانتهاء من الأعمال بشكل كامل، كما وجه وكيل وزارة الإسكان بإعداد بيان بالأعمال العالقة بمختلف شبكات المرافق، موضحاً به تلك الأعمال وأسباب تأخر تنفيذها عن المواعيد المقررة، كما وجه رئيس مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع مسئولي شركة يازاكي بشأن التصاريح الخاصة بنقل مخلفات الحفر بموقع المصنع ونقلها للأماكن المخصصة لذلك، عند البدء في الأعمال الإنشائية للمصنع.



وشدد المحافظ، على وكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجهات ذات الصلة، لإعداد محضر تنسيقي بشكل عاجل فيما بينهم، بشأن الجداول الزمنية للبدء الفعلي في الأعمال الإنشائية لمصنع يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمنطقة منشأة كمال، حتى لا تتعارض الأعمال مع بعضها البعض، وتكون المنطقة جاهزة للأعمال الإنشائية للمصنع في الوقت المقرر لذلك، لافتاً إلى أهمية عقد اجتماع دوري لمتابعة الأعمال الإنشائية أولاً بأول، والوقوف على المعوقات إن وجدت لوضع الحلول العاجلة لها.

من جهته، أكد العضو المنتدب لشركة "يازاكى" مصر، على التعاون المثمر والبناء مع محافظ الفيوم، ومختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، مقدماً لهم الشكر، لما بذلوه من جهد وما قدموه من عون، خلال المراحل التحضيرية لإنشاء مصنع لشركة يازاكي لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات على أرض الفيوم، مثمناً الدور الحيوي الفاعل لمحافظ الفيوم من تيسير للإجراءات وتذليل للعقبات للبدء في مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، من توفير لفرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ولفت، إلى أنه سيتم وصول العديد من أفراد العمالة للموقع المزمع إنشاء المصنع عليه بمنطقة منشأة كمال التابعة لمركز الفيوم بداية الأسبوع الحالي، وتم البدء في تجهيز المعالجات الخاصة بإعاشة تلك العمالة، وتوفير الأجواء الملائمة لها للبدء في الأعمال الإنشائية لمصنع يازاكي لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بالفيوم بشكل قوي ومتسارع.

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