عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة.. أسباب تغيير موعد امتحانات نهاية الفصل الأول بالجيزة.. فيديو

امتحانات
امتحانات

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أسباب تغيير جدول وموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة.

txt

قرار عاجل بعدم عقد امتحانات بالمدارس خلال أيام 6 و7 و8 يناير

txt

مراعاة إجازات أعياد الميلاد بجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " ليس المحافظ هو من يحدد مواعيد الانتخابات منفردا ولا يحدد جداول الامتحانات بالنسبة لسنوات النقل أو امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للشهادة الإعدادية بل هي مسئولية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة".


وأضاف: "الوزارة مختصة بامتحانات الثانوية العامة، لكن بالنسبة للشهادة الإعدادية وسنوات النقل في الشهادة الإعدادية أو الثانوي العام يكون على مستوى كل محافظة، حيث تكون كل محافظة منوطة بتحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفقا لعدة شروط منها الكثافة الطلابية بالمحافظة، الالتزام بإجازة نصف العام المحددة مسبقا".

 

وتابع: "تعديل جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي يكون بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمحافظ، وقد يختلف مواعيد بدء الامتحانات في محافظة عن أخرى"، معقبا: "كل محافظة تحدد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية".
 

امتحانات الجيزة جدول وموعد امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

شعبة الذهب تعلق على ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.. الجنيه وصل لـ 25 ألف

بوتين يشيد بسيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونيتسك 

ضابط مخابرات أمريكي سابق: إسرائيل خسرت حرفيًا حقها في الوجود| فيديو

مصر في الصدارة .. أسماء الفائزين في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم

عملة جديدة.. روسيا ودولة أوروبية تستعدان لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

شكلها اتغير.. شاهد ملامح روبي قبل وبعد عمليات التجميل

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

فيديو

لاعب بيسبول يهدي سيارة "بورش" لزوجة زميله بالنادي الجديد.. والسبب غريب| فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ