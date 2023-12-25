مفاجأة.. أسباب تغيير موعد امتحانات نهاية الفصل الأول بالجيزة.. فيديو

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، أسباب تغيير جدول وموعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة.

وقال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: " ليس المحافظ هو من يحدد مواعيد الانتخابات منفردا ولا يحدد جداول الامتحانات بالنسبة لسنوات النقل أو امتحانات الفصل الدراسي الأول بالنسبة للشهادة الإعدادية بل هي مسئولية مديرية التربية والتعليم بالمحافظة".



وأضاف: "الوزارة مختصة بامتحانات الثانوية العامة، لكن بالنسبة للشهادة الإعدادية وسنوات النقل في الشهادة الإعدادية أو الثانوي العام يكون على مستوى كل محافظة، حيث تكون كل محافظة منوطة بتحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفقا لعدة شروط منها الكثافة الطلابية بالمحافظة، الالتزام بإجازة نصف العام المحددة مسبقا".

وتابع: "تعديل جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي يكون بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والمحافظ، وقد يختلف مواعيد بدء الامتحانات في محافظة عن أخرى"، معقبا: "كل محافظة تحدد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية".

