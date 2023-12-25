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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التموين يضع حجرالأساس لأكبر مستودع إستراتيجي في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

زار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة الفيوم، لوضع حجر الأساس لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة المستودع الاستراتيجي بمنطقة دمو، وذلك غداً الثلاثاء الموافق 26 / 12 / 2023.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. 

وسيتم إنشاء المخازن الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

وأكد الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، أن المستودعات الاستراتيجية هي إحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر.

وأوضح  مجدى طه جاب، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، أن  هدف الدولة من إنشاء تلك المخازن الاستراتيجية، تقليل الفاقد والهالك من السلع الأساسية والمقررات التموينية، وأن هذا المشروع الاستراتيجي سيعمل على تقليل نسبة الفاقد والهالك وزيادة مخزون السلع التموينية في تلك المخازن ، وان الغرفة التجارية تثمن الدور الذى يقوم به الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، فى النهوض بمنظومة التجارة الداخلية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنيين وبأسعار مخفضة .

 

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