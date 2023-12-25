رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أنه لاصحة لوقف عملية البيع والشراء على الذهب.

وأضاف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أنصح المواطنين بشراء الذهب لأنه الملاذ الآمن دائما.. والمواطن المحتفظ بالذهب لن يخسر أبدا".

وأشار: "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر على سعر الذهب"، موضحا: "المناسبات ليس لها علاقة بارتفاع سعر الذهب، والجنيهات والسبائك الذهب هي الأكثر مبيعا".

أوضح: "هناك موجة شرائية تحوطية في السوق المصري للذهب، والتوترات التي تحدث في العالم تشير إلى ارتفاعات قادمة في الذهب خلال 2024"، مضيفا: "هناك ضغط على العملية الشرائية للذهب مما تسبب في ارتفاعه".

