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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التجنيد الإلزامي للنساء في الجيش يثير أزمة داخل أوكرانيا

النساء في الجيش الأوكراني
النساء في الجيش الأوكراني

تعيش أوكرانيا في أزمة خلال الوقت الحالي، بسبب الجدل الدائرة حول التجنيد الإلزامي للنساء في الجيش الأوكراني.

وأكد العقيد في جهاز الأمن الأوكراني وأمين لجنة البرلمان الأوكراني للأمن القومي والدفاع والاستخبارات رومان كوستينكو، اليوم الاثنين، أنه يمكن للمرأة أن تنضم إلى الجيش الأوكراني بمحض إرادتها ولكن لن يجبرها أحد على التعبئة.

وقال العقيد في جهاز الأمن الأوكراني إن وزارة الدفاع  الأوكرانية عرضت علينا تكريس التسجيل الإلزامي للنساء في الجيش، وهذا لا يعني أنه يجب تعبئة النساء، بحسب تصريحاته لوكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وأصدر البرلمان الأوكراني قانونًا ينص على أنه يجب على النساء الحاصلات على شهادة طبية فقط أن يتقدمن إلى الجيش، ويتم تسجيلهن، بينما يمكن للجميع التسجيل طوعًا. 

وقال البرلماني الأوكراني، أنه إذا أرادت المرأة، أن تذهب إلى مكتب التجنيد العسكري ويتم تعبئتها لا أحد يمنعها من الخدمة ولدينا العديد من النساء يخدمن الآن، ويحققن إنجازاتهن ولكن بإرادتهن الحرة لن يجبرهن أحد".

وذكر أن رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي قال مؤخرًا إنه لن يوقع على قانون تشريعي من شأنه تعبئة النساء، وبحسب قوله أيضًا فإن 90٪ من أعضاء لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني يعارضون العودة إلى هذه القضية. 

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