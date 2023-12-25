عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني بسوريا

مستشار قائد الحرس
مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني

رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، التعليق على التقارير التي تفيد مقـ.تل مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رضي موسوي في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي له: "لن أتطرق لأخبار من وسائل إعلام أجنبية تتحدث عن اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

وأضاف هاجاري، أن القوات الإسرائيلية ستظل في حالة التأهب على جميع الجبهات، لافتا إلى أن إيران لها دور في عدة جبهات منها سوريا ولبنان وغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلامية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب قرب دمشق في سوريا بقصف عنيف.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه تم سماع دوي انفجارات قوية تهزّ العاصمة السورية دمشق وريفها سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت الوسائل الإعلام، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميليشيات إيرانية وقوات للنظام السوري في العاصمة دمشق.

تفاصيل جديدة بشأن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا

شاهد| قصف إسرائيلي عنيف على منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا

الاحتلال الاسرائيلي دانيال هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرس الثوري الإيراني دمشق سوريا ايران القوات الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن اغتيال إسرائيل لمستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا

شاهد| قصف إسرائيلي عنيف على منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا

3 ضحايا وإصابة 17 في قصف تركي على شمال سوريا

تركيا: تحييد 26 مسلحًا كرديًا في ضربات على سوريا والعراق

فصائل عراقية تستهدف قاعدة القرية الخضراء التابعة للتحالف الدولي في سوريا

تركيا تنفذ 3 غارات جوية بريف القامشلي في سوريا

ترشيحاتنا

بشق الأنفس.. تأهل الأهلي لنهائي كأس السوبر بالفوز على سيراميكا كليوباترا

أحدث معارك الحرب الباردة بين بكين وواشنطن.. وأمريكا: الصين تسرق أسرار الذكاء الاصطناعي لأغراض التجسس "القصة كاملة"

كيا سبورتاج TOPLINE كسر زيرو .. للبيع بهذا السعر

تحرك خطير.. نتنياهو يمنع وزير الدفاع الإسرائيلي من لقاء رئيس الموساد

إعلام عبري: إسرائيل ترفع الحالة الأمنية جنوب الجولان تحسبا لعمليات من سوريا

هل كحل العين قبل النوم سنة للنساء فقط؟.. الإفتاء توضح 10 حقائق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

عيد ميلادها.. قصة اليوم الخاص فى حياة هنا شيحة و25 صورة مثيرة للجدل

آيتن أمين : "ال شنب" مغامرة ومرعوبة من التجربة.. ووجود لبلبة وليلى علوي وسوسن بدر أضاف للعمل.. وتجربتى في مهرجان برلين مفيدة.. حوار

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ