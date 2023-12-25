أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال مستشار الحرس الثوري الإيراني بسوريا

رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الاثنين، التعليق على التقارير التي تفيد مقـ.تل مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني العميد رضي موسوي في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي له: "لن أتطرق لأخبار من وسائل إعلام أجنبية تتحدث عن اغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني في سوريا".

وأضاف هاجاري، أن القوات الإسرائيلية ستظل في حالة التأهب على جميع الجبهات، لافتا إلى أن إيران لها دور في عدة جبهات منها سوريا ولبنان وغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلامية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب قرب دمشق في سوريا بقصف عنيف.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه تم سماع دوي انفجارات قوية تهزّ العاصمة السورية دمشق وريفها سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت الوسائل الإعلام، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميليشيات إيرانية وقوات للنظام السوري في العاصمة دمشق.