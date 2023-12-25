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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

القرنفل
القرنفل

يعد القرنفل من الاعشاب الغنية بالفوائد الصحية التي تساعد في الوقاية من أمراض عديدة أهمها السرطان.

ورغم الفوائد العديدة لتناول القرنفل الا ان هناك بعض الأضرار التي تحدث نتيجة اسباب عديدة أهمها تناوله باستمرار أو الإكثار منه.

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احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

ووفقا لما جاء في موقع breathewellbeing نعرض لكم أهم الآثار الجانبية التي تحدث عند تناول القرنفل.

يتمتع القرنفل بالعديد من الفوائد الصحية ولكنه يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة ويمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية.

يمكن لهذه التوابل القوية أن تخفض نسبة السكر في الدم ويمكن أن تسبب نقص السكر في الدم حيث يمكن أن يشعر الشخص بالدوخة والغثيان.

يمكن أن يتفاعل مركب الأوجينول أيضًا مع بعض أدوية تسييل الدم ويزيد من فرص حدوث آثار جانبية، ومع ذلك فإن الكميات الصغيرة من القرنفل يمكن أن يكون لها نتائج إيجابية أكثر من النتائج السلبية، ولكن انتبه دائمًا عند تناولها بشكل زائد والأوجينول بكميات زائدة يمكن أن يكون سامًا ويمكن أن يسبب الدوخة.

وفقًا لنظام الطب التقليدي، يعتبر القرنفل من التوابل الحارة التي يمكن أن تسبب نزيفًا في الأنف وتقرحات الفم وحرقان المعدة أو تهيجها وطفحًا جلديًا في الحلق إذا تم تناولها بكميات زائدة.

كما أن بعض الأشخاص لديهم حساسية من القرنفل لذا يجب عليهم تجنبه.

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