رئيس لجنة التصنيع الدوائي: نقص الدواء أزمة كاذبة صنعتها الشركات عابرة القارات

قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن مصر لديها وزن عالمي في صناعة الدواء، وتصنع الدواء بمواصفات أوروبية.

وأضاف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "95% من المواد الفعالة والخام للدواء تستورد من الهند والصين".

واسترسل الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة،: "ماكينات صناعة الدواء نستوردها من أكثر دول العالم تقدما"، مضيفا: "الصيدليات تواجه أزمات مالية وهناك نقص دواء كاذب".

وتابع الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة،: "نقص الدواء أزمة كاذبة صنعتها الشركات عابرة القارات"، موضحا: "هيئة الشراء الموحد أولوياتها توفير الدواء للمستشفيات الحكومية المجانية".

