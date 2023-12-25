بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

رد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الذين رددوا في الأيام الأخيرة بأنه في حالة ندم بعد انتقاله للقلعة الحمراء.

ووجه إمام عاشور رسالة عقب مساهمته في الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف حيث جاء من تمريرة اصطدمت في ارثر لاعب المنافس لتسكن الشباك ويتأهل الفريق الأحمر لنهائي السوبر المصري.

وتوجه لاعب الأهلي إلى الكاميرات عقب احتساب الهدف ليشير بعلامة البكاء ساخرا من الحديث عن ندمه للانتقال للنادي الأهلي.

وقال إمام عاشور، في تصريحات عقب المباراة الفريق حقق المطلوب من مواجهة سيراميكا كليوباترا، ونجح في التأهل ‏إلى نهائي بطولة السوبر المصري عن جدارة واستحقاق.‏

وأوضح أن الفريق قدم مباراة قوية، وأن اللاعبين كان لديهم إصرار كبير على تحقيق الفوز، وهو ما ظهر بشكل فعلي من خلال ‏الأداء القوي والمميز حتى بعد الدقيقة 90.‏

وأضاف أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وكل لاعب قدم كل ما لديه، وهو ما تكلل في النهاية بالفوز والتأهل إلى ‏المباراة النهائية للبطولة.‏

وأشار عاشور إلى أن الفريق يضع لقب البطولة هدفًا له، وأن الجميع داخل الفريق على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب، بعد ‏التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.‏

وفي ختام تصريحاته، توجه اللاعب بالشكر إلى جماهير الأهلي التي ساندت الفريق ودعمته، متمنيًا الفوز باللقب من أجلهم.‏

414145311_910040457156890_2803819364000794682_n

414615249_910020867158849_7065435056182586663_n