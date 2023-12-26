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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غارة جوية إسرائيلية في سوريا تصفي عضوا بارزا في الحرس الثوري الإيراني

غارة جوية إسرائيلية
غارة جوية إسرائيلية في سوريا تصفي عضوا بارزا في الحرس الثوري

قالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية إيرانية إن ضربة جوية إسرائيلية خارج العاصمة السورية دمشق،  الاثنين، أسفرت عن مقتل مستشار كبير في الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت المصادر لرويترز إن المستشار المعروف بـ رازي موسوي كان مسؤولا عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

وقطع التلفزيون الرسمي الإيراني بثه الإخباري المنتظم ليعلن مقتل موسوي، ووصفه بأنه أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

وقالت إنه كان “من بين المرافقين لقاسم سليماني”، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار في العراق عام 2020.

وتعليقا على الحادث، قال الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل ستدفع ثمن قتل موسوي، الذي كان يشغل رتبة عميد في الحرس الثوري.

وقال الحرس الثوري في بيان تلاه التلفزيون الرسمي: “مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما وصفته بأهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمت الرئيس بشار الأسد في الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت إيران إن الضربات الإسرائيلية قتلت اثنين من أعضاء الحرس الثوري في سوريا كانا يعملان كمستشارين عسكريين هناك.
 

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