قتيل وجريحان في هجوم أوكراني على ميناء فيودوسي بشبه جزيرة القرم

قالت سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا ، اليوم الثلاثاء، أن هناك قتيل وجريحان في هجوم أوكراني على ميناء فيودوسي.

ومن جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، مسؤوليتها عن تدمير سفينة إنزال روسية كبيرة متمركزة في مياه القرم، بعد أن قال حاكم القرم الذي عينته روسيا إن هجوم كييف أدى إلى اندلاع حريق في ميناء فيودوسيا.



وفي بيان منفصل، قالت القوات الجوية الأوكرانية، دون تقديم أدلة أيضًا، إن طياريها هاجموا فيودوسيا حوالي الساعة 02:30 صباحًا (00:30 بتوقيت جرينتش) بصواريخ كروز، مما أدى إلى تدمير سفينة نوفوتشركاسك التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.



ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل ولم يصدر تعليق فوري من روسيا على التدمير المزعوم للسفينة.

ولم يعرف على الفور ما هي الصواريخ التي ورد أن أوكرانيا استخدمتها وعددها.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه جزيرة القرم الذي عينته روسيا، إن الهجوم الأوكراني أدى إلى حريق في منطقة الميناء بالبلدة وتم احتواؤه على الفور.



وقال أكسيونوف عبر تيليجرام: جميع خدمات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع، وسيتم إجلاء سكان عدة منازل.



وقالت إدارة شبه جزيرة القرم التي عينتها روسيا في بيان إنه "لأسباب فنية" لن تغادر القطارات من فيودوسيا في الوقت الحالي وأن حركة المرور في الشوارع مغلقة جزئيا في فيودوسيا.

وتقع مدينة فيودوسيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 69 ألف نسمة، على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم.



وأظهرت لقطات نشرتها عدة وكالات أنباء روسية على تطبيق تيليجرام انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.



وكثيراً ما بالغت كل من روسيا وأوكرانيا في تقدير الخسائر التي تزعم كل منهما أنها ألحقتها بالأخرى في الحرب التي دامت 22 شهراً، في حين قللت من تقدير الخسائر في الأرواح والمعدات.



وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في خطوة تمت إدانتها على نطاق واسع في عام 2014.