عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تعلن أسماء الفائزين في برنامج منح الزيارات القصيرة "ستارز"

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم أسماء الفائزين في الدورة الأولى من برنامج منح الزيارات القصيرة لعام 2023 الذي يحمل اسم "ستارز"، والذي أطلقته الأكاديمية في أكتوبر الماضي للباحثين العاملين بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية.

txt

33 منشأة جديدة وإرتفاع ميزانيتها لـ28 مليار جنيه.. إنجازات المستشفيات الجامعية في2023

txt

قائدة للعلوم الإفريقية المفتوحة| حصاد أنشطة الهيئة القومية للاستشعار من البُعد 2023

حيث اجتاز عدد 51 متقدماً- منهم 23 باحث و18 أستاذاً مساعداً و10 أساتذة- معايير التقييم الفنية التي تم الإعلان عنها والتي تساعد في تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتم ترتيب المتقدمين حسب التميز العلمي للمتقدمين، والترتيب الدولي للجامعة المستضيفة والأستاذ المستضيف، وبلغ عدد المقترحات المقدمة للبرنامج 224 من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا صباح اليوم أن برنامج منح الزيارات القصيرة "ستارز" يأتي في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026) التي اعتمادها الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس الأكاديمية رقم 180 في يونيو 2023، وتماشياً مع الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي أطلقت في مارس 2023، وكذلك الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تهدف إلي دعم البحث العلمي ودعم جهود الدولة في ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وتعميق التصنيع المحلى وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، كذلك دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية، ولمعرفة أسماء الفائزين بالمنحة يرجى زيارة الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg

أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى أسماء الفائزين الفائزين برنامج منح الزيارات القصيرة ستارز Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

غير لائق.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

متجوزة وعندها عيال| والد الشناوي يرد على “طبطبة” الحكمة الأمريكية.. وهذا موقف حارس الأهلي من نهائي السوبر

عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب لتسهيل تأشيراتهم للدراسة في مصر

قبل الامتحانات| احترس من هذه الوجبات تشتت تركيزك.. وهذه المشروبات تفيدك أثناء المذاكرة

وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية

مشروبات تفيدك أثناء المذاكرة خلال فترة الامتحانات

ترشيحاتنا

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

4 ملايين جنيه|قرار جديد من المحكمة في معارضة نسرين طافش على حبسها 3سنوات

في مراكز الإيواء.. 900 ألف طفل فلسطيني يعانون خطر الجفاف والمجاعة والأمراض

سريع الانتشار ويستهدف هذه الفئات.. 4 معلومات تهمك عن متحور كورونا الجديد

النائب العام يشارك في تكريم الأعضاء المميزين باحتفالية القضاة

بيان عاجل من البحرية البريطانية بشأن استهداف سفينة قرب ميناء الحديدة اليمني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخفض التكلفة.. الأفغان يقررون الزواج بهذه الطريقة | صور مذهلة

محمد الشيبي يستفز الجماهير.. ماذا حصل مع فيوتشر في نهائي كأس السوبر؟

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ