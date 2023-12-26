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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

33 منشأة جديدة وإرتفاع ميزانيتها لـ28 مليار جنيه.. إنجازات المستشفيات الجامعية في2023

المستشفيات الجامعية
المستشفيات الجامعية

شهدت منظومة المستشفيات الجامعية خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، حيث تقدم المستشفيات الجامعية خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تؤدي دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

ووفق التقارير الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية(المُتداخلة) والتحول الرقمي.

حيث ارتفعت ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، مؤكدًا على أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها  125 مستشفى جامعيًا، توفر ٣٣ ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جاري إنشاء ٣٣ مستشفى جامعي جديد.

كما أن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار و مبادرات الأورام.

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كما يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية وإختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة، موضحًا أن الوزارة وقعت إتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

وتقدم المستشفيات الجامعية في مصر خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الإستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي. 

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