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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وكالة الفضاء المصرية توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السعودية

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

قام الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في خطوة نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال الفضاء،  بتوقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها السعودية مع المحافظ محمد سعود التميمي- رئيس وكالة الفضاء السعودية-، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 من ديسمبر لعام 2023،  في مقر وكالة الفضاء السعودية بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين من البلدين، حيث حضر اللقاء من الجانب المصري السيد السفير أحمد فاروق- سفير جمهورية مصر العربية بالمملكة العربية السعودية- والوزير المفوض ضياء حماد- نائب سفير جمهورية مصر العربية- ومن الجانب السعودي الدكتور أحمد الجوفيلي- رئيس قطاع العلوم والاستكشاف الفضائي- وعدد من قيادات وكالة الفضاء السعودية.

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وعلى هامش اللقاء تمت زيارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، حيث تم استكشاف العديد من المرافق الرائدة بالمدينة.


تمثل هذه الخطوة جهداً مستمراً لتعزيز التعاون الفضائي بين البلدين والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، وذلك في إطار العلاقات القوية بين البلدين.

الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور شريف صدقي المملكة العربية السعودية

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