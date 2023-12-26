حزب الله يستهدف انتشاراً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع راميا

استهدف عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني ظهر اليوم، الثلاثاء، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق استهداف موقع ‏زبدين بالأسلحة المناسبة، وذلك دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وكانت شبكة “فلسطين” الإخبارية أفادت بأنه تم إطلاق 6 صواريخ باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

فيما ذكرت تقارير إسرائيلية؛ أن مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان، تشهد دمارا واسع النطاق، وفي بعض الأحياء أُصيبت عشرات المنازل بأضرار غير مباشرة، وستة منازل أصيبت بشكل مباشر بالصواريخ المضادة للدروع.