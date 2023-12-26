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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قادم من لبنان .. قصف عنيف يستهدف مزارع شبعا

ارشيفي
ارشيفي

تعرضت المواقع العسكرية الإسرائيلية في مزارع شبعا إلى قصف قوي من لبنان بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق استهدافه تجمعًا لجنود العدو قرب ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة  حيث اوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وكان أيضا  حزب الله اللبناني قد قصف ‌‌ ‏غرفة رصد قرب ثكنة الشوميرا بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة واوقعوا افرادها ‏بين قتيل وجريح.‏

واستهدف عناصر حزب الله في الجنوب اللبناني ظهر يوم الثلاثاء ، انتشاراً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة المناسبة، وتم تحقيق إصابات مباشرة وذلك  دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

وكان حزب الله أعلن في وقت سابق  استهداف موقع ‏زبدين بالأسلحة المناسبة وذلك دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية.

وكانت شبكة فلسطين الإخبارية أفادت بأنه تم إطلاق 6 صواريخ باتجاه ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

فيما ذكرت تقارير إسرائيلية؛ ان مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان، تشهد دمارا واسع النطاق، في بعض الأحياء التي أُصيبت عشرات المنازل بأضرار غير مباشرة، وستة منازل أصيبت بشكل مباشر بالصواريخ المضادة للدروع.

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