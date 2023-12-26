قطع المياه 12 ساعة عن أبو النمرس بالجيزة.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق : "المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس" وذلك لمدة ١٢ ساعة، بدءاً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٩/ ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.