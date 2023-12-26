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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه 12 ساعة عن أبو النمرس بالجيزة.. اعرف المواعيد والأماكن

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق : "المنوات، عش سقارة، عزبة مقار، ميت قادوس، ميت شماس" وذلك لمدة ١٢ ساعة، بدءاً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٩/ ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بخط المياه قطر  ٦٠٠ مم بطريق مصر أسيوط البطئ، وكذا أعمال التطهير بمحطة مياه أبو النمرس .

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وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

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