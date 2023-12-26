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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

الشرطة الهندية -
الشرطة الهندية - أرشيفية

قالت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تعثر على مواد متفجرة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، مؤكدة أن البحث مستمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة “إن دي تي في” الإخبارية الهندية، نقلا عن مصادر متعددة، بأن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بـ الهند.

ولفتت القناة الإخبارية، إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الإخبارية، نقلاً عن وكالة أنباء “برس ترست” الهندية، أن شرطة نيودلهي تحقق في ملابسات الحادث، وتجري التحقيقات في الانفجارات بالتعاون الكامل مع قوات الأمن الإسرائيلية.

تفاصيل انفجار عبوة ناسفة قرب السفارة الإسرائيلية في الهند.. فيديو

انفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بـ الهند

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية سماع دوي انفجار بالقرب من المبنى في نيودلهي.

وأشارت إلى أنه "لم تقع إصابات نتيجة الانفجار، وأن جميع السفراء والعاملين في السفارة بخير".

الشرطة الهندية السفارة الاسرائيلية نيودلهي

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