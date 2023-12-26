بيان عاجل من الشرطة الهندية بعد وقوع إنفجار قوي قرب السفارة الإسرائيلية

قالت الشرطة الهندية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تعثر على مواد متفجرة قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، مؤكدة أن البحث مستمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة “إن دي تي في” الإخبارية الهندية، نقلا عن مصادر متعددة، بأن انفجارا وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بـ الهند.

ولفتت القناة الإخبارية، إلى أنه لم تقع إصابات نتيجة الانفجار.

وذكرت قناة “إن دي تي في” الإخبارية، نقلاً عن وكالة أنباء “برس ترست” الهندية، أن شرطة نيودلهي تحقق في ملابسات الحادث، وتجري التحقيقات في الانفجارات بالتعاون الكامل مع قوات الأمن الإسرائيلية.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية سماع دوي انفجار بالقرب من المبنى في نيودلهي.

وأشارت إلى أنه "لم تقع إصابات نتيجة الانفجار، وأن جميع السفراء والعاملين في السفارة بخير".