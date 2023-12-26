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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية مشتركة.. المقاومة الفلسطينية تعلن الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة بمنزل

قطاع غزة
قطاع غزة

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، الإجهاز على قوة إسرائيلية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة في عملية مشتركة مع كتائب القسام.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “في عملية مشتركة مع كتائب القسام تمكنا من الإجهاز  على قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بالأسلحة الرشاشة وبقذائف الـ"TBG" مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس، قصف مستوطنتي عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية.

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كما أعلنت سرايا القدس عن خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ ساعات الصباح.

كما استهدفت آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي "RPG" في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

سرايا القدس جباليا قطاع غزة كتائب القسام

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