تقديرا لمواهبهم وتفوقهم.. وزير الأوقاف يلتقي بالفائزين في فرع ذوي الهمم

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الفائزين في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم تشجيعًا وتحفيزًا لهم وتقديرًا لمواهبهم ، وهم:

1. يوسف السيد عبد المعطي السيد من محافظة الجيزة.

2. إيمان وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية.

3. محمد عبد الكريم كامل عطية من محافظة الشرقية.

4. محمد ياسر محمد مرسي من محافظة بني سويف.

5. أحمد محمود أمين إبراهيم من محافظة البحيرة.

واستقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالبة إيمان وائل أحمد غريب ابنة محافظة الشرقية، الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 350 ألف جنيه، داعيًا لها بمزيد من التوفيق.

وشجعها على مواصلة التفوق في دراستها الشرعية بصفة عامة ودراسة التفسير وعلوم القرآن بصفة خاصة ، كونها طالبة بقسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.

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