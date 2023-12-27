عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تقبل صلاة المرأة بملابس ضيقة حتى لو فى بيتها؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

تسائل كثير من النساء والفتيات عن الصلاة بملابس ضيقة وهما فى المنزل هل تقبل؟، وأجابت دار الإفتاء المصرية أنه يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة إلَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

إلا أن الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، قال إن هناك فرق بين صلاة المرأة بملابس شفافة تظهر ما تحتهاـ وبين أنها تكون ضيقة، فلو ارتدت المرأة ملابس شفافة تظهر ما تحتها فلا يجوز الصلاة بها، لأن ستر العورة واجب، أما لو كانت الملابس ضيقة والجسم مغطى ولا يراها أحد وكانت في بيتها؛ يجوز، لأنها عملت الواجب وسترت المطلوب ستره في الصلاة، فضلاً عن أن هذا لا يقدح في الصلاة ولا يقلل من الصلاة لأنها فى مأمن ان لا يراها احد أو يفتتن بملابسها الضيقة.

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

ذاكرتك هتبقي حديد.. هذه السورة هتخليك تفتكر كل حاجة بسرعة

الإفتاء تحسم الجدل حول احتفال المسلمين بالكريسماس ورأس السنة الميلادية وتبادل التهنئة

7 كلمات هتخلي أولادك يواظبوا على الصلاة كل يوم

هل تقبل صلاة المرأة بملابس ضيقة حتى لو فى بيتها ؟

من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.

وروى عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الإمام أحمد والحاكم ، والمقصود بلفظ «حائض» الوارد في الحديث: أنها بلغت المحيض ومن ثم أصبحت من المكلفين بالصلاة.

3 كلمات من تعود عليها قبل نومه استيقظ نشيطا طوال اليوم

لماذا لم يؤذن النبي طيلة حياته؟ .. اعرف السبب

هل يعرف الأب والأم بعد وفاتهما ذنوب ومعاصي أبنائهما؟.. شاهد رد الإفتاء

لماذا حذر النبي من النوم بعد صلاة الفجر؟

حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه خمار طويل

تجوز صلاة المرأة بالبنطلون خارج المنزل، وصلاتها بالبنطلون وفوقه خمار طويل، فينبغي ألا يكون البنطلون مفصلا لرجل المرأة، فإذا كان فضفاضا فلا حرج بالصلاة به سواء داخل المنزل أو خارجها.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة الصلاة ببنطلون لكن بشرط أن يكون عليه شيء طويل واسع وفضفاض لا يصف ولا يشف ولا يكشف.

وأوضح «عويضة»، أن المرأة التي لا ترتدي لبسًا واسعًا فضفاضًا، وترتدي البنطلون؛ عليها ألا تترك الصلاة، بل يحرم عليها ترك الصلاة.

وأضاف أن المرأة التي ترتدي البنطلون عليها أن تصلي وتدعو في صلاتها أن يرزقها الخشية والخوف منه، منوهًا بأن الله إذا رزق المرأة التقوى والخشية منه؛ يسهل عليها أن تتستر وأن تحب الستر والعفاف وتستجيب لأمر الله.

وأكد أن جسم المرأة عورة (فيما عدا الوجه والفكين) وينبغي ألا يكون زيها الذي ترتديه كاشفًا فيكشف شيئًا من جسمها أو شفافًا فيشف شيئًا منها، أو واصفًا فيصف شيئًا من جسمها.

هل تقبل صلاة المرأة بملابس ضيقة حتى لو فى بيتها حكم صلاة المرأة ببنطلون ضيق وعليه خمار طويل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاثنين المقبل إجازة بالجهاز المصرفي بأمر البنك المركزي .. لهذا السبب

استبعاد الشناوي والشحات والونش من قائمة كأس الأمم..ولغز اختيار فيتوريا لـ عبدالله السعيد

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وضع لها مخدر في العصير.. طالبة المطرية ضحية علاقة آثمة

تشمل القاهرة.. الأرصاد: أمطار متوسطة تصل إلى رعدية لمدة 72 ساعة

رونالدو ينفرد بصدارة قائمة هدافي العالم في 2023

ننشر نص اتهام أمن الدولة لمدير الكسب غير المشروع وآخرين بسبب معلومات سرية

ترشيحاتنا

ورطة.. فيوتشر يتلقى صدمة ثانية قبل نهائي كأس السوبر مع الأهلي

‏بخطوات بسيطة.. كيفية تأمين واتساب ويب باستخدام قفل الشاشة

مُتجاوزًا اعتراضات المجر|الاتحاد الأوروبي يجهز خطة لتمويل أوكرانيا بـ 20 مليار يورو

الأزمة انتهت | مفاجأة سارة لجماهير الزمالك .. تفاصيل

في 3 شهور|«الحمصاني»: الهيئة الاقتصادية بقناة السويس جذبت 1.8 مليار دولار استثمارات أجنبية

شوبير يعلن خبرًا غير سار لجماهير الأهلي قبل نهائي السوبر المصري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس البحر|نيللي كريم تثير الجدل عبر إنستجرام في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

في ذكرى انتهاء بنائها.. تاريخ آيا صوفيا من الكنيسة إلى المسجد

7 لاعبين يطالبون بالرحيل.. تعديلات إجبارية في تشكيلة كولر أمام فيوتشر بنهائي السوبر

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

فيديو

شاهد.. روبوت تسلا يهاجم مهندسًا في مصنع الشركة بتكساس

فيديو اعتذار وتوقيع .. تفاصيل عقد أحمد فتوح مع الزمالك / فيديوجراف

على رأسهم صلاح .. نجوم يحلمون بتحقيق أول لقب مع بلادهم هذا العام.. فيديوجراف

عملت حاجات كتير| إلهام شاهين تكشف سبب رشاقتها .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ