الأوقاف تعلن نتيجة الفرع الثالث في المسابقة العالمية الـ30 للقرآن

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء الفائزين في التصفيات النهائية للفرع الثالث (الناشئة) ، حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بدار مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت وزارة الأوقاف، أن اسماء الفائزين، هم :

1. محمود محمد عدلي عبد المحي محمد من محافظة المنيا، الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها (400) ألف جنيه .

2. محمد وائل أحمد غريب من محافظة الشرقية ، الفائز بالمركز الثاني بجائزة قدرها (300) ألف جنيه .

3. حنين عبد المعز عبد المنعم علي سالم من محافظة الغربية ، الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها (200) ألف جنيه .

4. البراء ربيع عبد الحميد محمد سلامة من محافظة الدقهلية ، الفائز بالمركز الرابع بجائزة قدرها (150) ألف جنيه .

5. عمر الفاروق محمد توفيق محمد من محافظة كفر الشيخ ، الفائز بالمركز الخامس بجائزة قدرها (100) ألف جنيه.

كما قرر الدكتو محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف جائزة تشجيعية للمتسابقة منة الله الشربيني علي الشربيني من محافظة البحيرة قدرها 10 آلاف جنيه.