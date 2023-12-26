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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم المعارضة الإسرائيلية: لو حدث 7 أكتوبر في عهدي لاستقلت بنفس اليوم

يائير لابيد
يائير لابيد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، أنه لو كان في مقعد رئيس الوزراء لكان قد استقال في 7 أكتوبر، بعد هجمات طوفان الأقصى.

 

وقال  لابيد "أنا لا أثق بنتنياهو، إنه رجل لا يمكن الوثوق به لشن حرب"، وفي إشارة إلى الهجوم المدمر الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر، قال: "لو حدث هذا في عهدي، كنت سأستقيل في نفس اليوم"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

وفي إشارة إلى الحكومة السابقة التي ترأسها مع رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، قال لابيد: "في عصرنا، عرفت حماس ألا تهاجم"، لافتا إلى أن حماس شهدت الضعف في قيادة البلاد، وهو الأسوأ في تاريخنا، وهاجمت"، في إشارة إلى الاضطرابات بشأن السياسات الداخلية لحكومة نتنياهو قبل الحرب وعلى وجه التحديد، جهودها المثيرة للجدل لإصلاح السلطة القضائية في إسرائيلي.

 

وقال لابيد إنه يجب استبدال نتنياهو حتى مع استمرار الحرب، مشيرا إلى مثال ونستون تشرشل الذي تولى السلطة خلفا لنيفيل تشامبرلين في بريطانيا في الأيام الأولى للحرب العالمية الثانية.

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