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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ستستمر لأشهر.. رئيس الأركان الإسرائيلي: القصف الجوي في غزة سيتواصل دون توقف

غزة
غزة

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، أن القصف الجوي في غزة سيتواصل دون توقف، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

 

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وقال رئيس الأركان الإسرائيلي:"  لن نسمح بعودة الوضع إلى ما قبل 7 أكتوبر، ونركز جهودنا جنوب غزة ومخيمات وسط القطاع".

 

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي: “الحرب في غزة ستستمر لأشهر”.


وفي سياق متصل، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لابد أن يرحل عن السلطة حتى في خضم الحرب التي يخوضها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

 

وأوضح لابيد أن نتنياهو أصبح تشامبرلين الإسرائيلي، ونحن بحاجة إلى تشرشل الخاص بنا"، مضيفا "إن تغيير رئيس الوزراء في خضم الحرب ليس بالأمر الجيد، ولكن حقيقة وجوده في منصبه هي الأسوأ" وادعى كذلك أنه لا المؤسسة الأمنية ولا الجمهور لديهم حتى “ذرة ثقة” برئيس الوزراء، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
 

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