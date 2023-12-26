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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جردوهم من ملابسهم.. الاحتلال يعتقل فلسطينيين في ملعب كورة قدم بغزة

تجريد الاحتلال الإسرائيلي
تجريد الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيين من ملابسهم

علق حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، على اعتقال الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في ملعب اليرموك في غزة، واصفه إياه بأنه تجاوز لكل القيم الإنسانية.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها عبر صفحتها على تليجرام: "أظهرت الصور التي بثتها مؤخراً بعض وسائل الإعلام في الاحتلال الإسرائيلي، والتي أظهرت إقدام قوات الاحتلال على إجبار عدد كبير من الرجال والأطفال على خلع ملابسهم وتكبيل أيديهم وراء ظهورهم، واحتجاز النساء بما في ذلك أطفال رضع، في ملعب اليرموك في مدينة غزة، وما تناقله شهود عيان عن إعدام طفل أمام أنظار والديه، أن هذا الكيان يمضي في انحداره إلى مستويات جديدة من الانحطاط عن كل القيم الإنسانية".

وأضافت حركة المقاومة الفلسطينية، أن تجرؤ الاحتلال الإسرائيلي على التباهي بارتكاب حرب إبادة، وجرائم ضد الإنسانية على امتداد الضفة الغربية وقطاع غزة، أمام مرأى العالم أجمع، يثبت مرة جديدة عقم الرهان على ما يسمى بالشرعية الدولية والمؤسسات التي تزعم حماية حقوق الإنسان دون أن تحرك ساكناً لملاحقة هذا الكيان وإدانته.

وأوضحت الحركة أن هذه الجرائم الموثقة تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي عدو لكل القيم الإنسانية، وتشكل لطخة عار على جبين الولايات المتحدة الأمريكية وكل الحكومات الغربية التي تروّج لأكاذيب بلا دليل حول المقاومة، ولكنها تبلع ألسنتها أمام جرائم الاحتلال الموثقة.

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