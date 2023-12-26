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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

يحيي السنوار
يحيي السنوار

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي توسع عملياتها في خان يونس بقطاع غزة بحثا عن يحيي السنوار.

أوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن “الجيش الإسرائيلي لديه تقديرات بالفعل حول مكان يحيي السنوار”.

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تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن كيان الاحتلال يدرس خطة جديدة في غزة تتمثل في التخلص من قادة المقاومة مقابل إطلاق سراح المعتقلين.

وزعمت التقارير العبرية نقلا عن مصادر لها، بأن الاحتلال لايريد اغتيال قادة حماس المهين حتى يتمكنوا من الخروج من غزة ويجنبوا الناس ويلات الحرب.

وذكرت الصحف العبرية، أن الاحتلال يتمهل في اغتيال رئيس حركة المقاومة حماس في غزة يحيى السنوار، وقائد القوة العسكرية المتمثلة في كتائب القسام محمد الضيف ومنحهما حصانة ليخرجا إلى دولة أخرى ومقابل إطلاق سراح المحتجزين.

يحيى السنوار خان يونس غزة حماس الجيش الإسرائيلي

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تحرك عسكري عاجل من جيش الاحتلال للعثور على يحيي السنوار

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