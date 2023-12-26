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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمتها جامعة العريش.. قافلة تنموية متنوعة لمدينة الشيخ زويد

أعضاء القافلة جامعة
أعضاء القافلة جامعة العريش

 نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة  العريش  شمال سيناء ،  قافلة طبية، في مساهمتها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في إطار مشروع القوافل الشاملة التي تنفذها جامعة العريش تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة،  و إشراف الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متعددة التخصصات إلى مدينة الشيخ زويد. 

 

 

المبادرات القومية:


يأتي ذلك لتفعيل الدور التنموي والخدمي التي تقدمة الجامعة لخدمة  أهالي سيناء الحبيبة. 


وأفاد  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن جامعة العريش لا تدخر جهدًا في تقديم خدماتها للمجتمع التي هي جزء منه، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانًا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.
 

وأوضحت الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت عددا كبيرا من التخصصات في مجالات الطب البشرى، والبيطري، والخدمات الأخرى.  
 

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور التي تقوم به كلية الطب و الطب البيطري في مثل هذه القوافل و التي تعود على المستفدين من أهالي مدينة الشيخ زويد وتقديم الخدمات الطبية والبيطرية  وصرف العلاج بالمجاني لأهالي المنطقة.

العريش جامعه قافلة تنموية حياة كريمة

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