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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يكلف أمين الشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة القادمة

الدكتور محمد عزت
الدكتور محمد عزت محمد

كلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأداء خطبة الجمعة القادمة 29/ 12/ 2023م بعنوان: "جريمة الاعتداء على المال العام والملك العام والحق العام"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من مسجد السلام ببور سعيد.

واعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف (27) واعظة متطوعة جديدة من خريجي مراكز إعداد الخطباء والواعظات بالمديريات، وهم خريجي مركز إعداد الخطباء والواعظات بالشرقية ، وقنا ، وبني سويف ، وجاري اعتماد الخريجات من باقي المراكز في المديريات ، والمعتمدات هم:

1. إنجي إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم الشرقية
2. آية علي السيد محمد سيد أحمد الشرقية
3. إيمان أحمد السيد السيد علي الشرقية
4. فاطمة محمد إبراهيم حسين الشرقية
5. إيمان مسعود حسن حجازي الشرقية
6. ناهد أيمن عبده عبداللطيف الشرقية
7. إسراء عبدالرؤوف محمد عبدالجواد الشرقية
8. أمل محمد رجب علي حسن الشرقية
9. نورا رفاعي فايد عبدالفتاح الشرقية
10. هالة عبدالله حسانين إبراهيم الشرقية
11. هدير أحمد عبد المجيد أبو سحلي قنا
12. أسماء محمد ذاكر محمد قنا
13. خديجة حمدي أبو المجد أبو زيد قنا
14. عبير محمد علي أحمد قنا
15. فاطمة محمد خليفة علي محمد قنا
16. آيات خلف الله عصر محمد قنا
17. سعاد جاد الرب عبد الله قنا
18. إلهام شاكر محي الدين محمود قنا
19. هبة عبد العال سيد طه بني سويف
20. أسماء ربيع محمد جودة بني سويف
21. آية أحمد عبد التواب محمد بني سويف
22. سليمة نوح عبد القادر حسن بني سويف
23. ملكة عبد العظيم عبد الوهاب بني سويف
24. هاجر عاطف جلال محمد بني سويف
25. شروق أحمد عبد الحكيم إسماعيل بني سويف
26. منيرة عبد الله عبد الناصر حسن بني سويف
27. أسماء محمد إبراهيم عبد الصمد بني سويف

وزير الاوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية خطبة الجمعة القادمة

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