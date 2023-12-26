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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الزمالك.. أهلي جدة يعلن مشاركته في بطولة كأس دبي للتحدي

أهلي جدة
أهلي جدة

أعلن نادى أهلي جدة مشاركته في بطولة "كأس دبي للتحدي" الودية في يناير المقبل، استعدادًا للنصف الثاني من الموسم الجاري.

ذكر الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الفريق سيخوض كأس دبي للتحدي على استاد آل مكتوم، خلال الفترة بين 26 و28 يناير المقبل.

وإلى جانب الأهلي، يشارك في البطولة أيضًا الزمالك المصري، والرجاء المغربي، وووهان ثري تاونز الصيني.


وكانت تقارير صحفية أشارت أمس الإثنين إلى أن الأهلي تلقى دعوة من إحدى شركات التسويق للمشاركة في البطولة الودية نظير مبلغ مالي.

ويخوض الأهلي معسكرًا تدريبيًا في دبي خلال فترة توقف الدوري السعودي للمحترفين، تتخلله البطولة الودية.

وتتوقف مسابقة الدوري السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المنتخب في كأس آسيا 2023 بقطر في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

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