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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلة نجمات العرب| نانسي عجرم تروج لأحدث حفلاتها.. فيديو

نانسي عجرم
نانسي عجرم

روجت الفنانة نانسي عجرم لأحدث حفلاتها "ليلة نجمات العرب" بالعاصمة السعودية الرياض ضمن حفلات رأس السنة يوم الأحد.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

ونشرت نانسي عجرم  فيديو لها عبر حسابها على موقع X ، وكتبت معلقة: "انضموا إلي في ليلة مليئة بالموسيقى والذكريات ونحن نستقبل عام 2024 في الرياض".

وروجت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات مؤخرا عن حفل غنائي يجمع 6 نجمات، أبرزهن أصالة نصري وأحلام الشامسي واليسا وأنغام ونانسي عجرم وأسماء لمنور ونوال الكويتية على مسرح محمد عبده، يوم 31 ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وشاركت النجمة نانسي عجرم  في حفل افتتاح "موسم الرياض" الرابع في المملكة العربية السعودية .

وجاءت إطلالة نانسي عجرم بتوقيع من خبيرة الموضة مايا التل ، وكانت سروال جينز مع تيشرت بيضاء عليه صورة واسم نانسي ، وحذاء من المخمل الرمادي قصير الساق.

وقالت مايا التل فى تصريحات ل “ETبالعربي ” ، نانسي عجرم اقترحت عليها الفكرة، وبالفعل أحبت الأمر لأن جمهورها دائماً يقدمون لي تيشرتات مكتوب عليها اسمها".

وأضافت مايا ، قائلة: “تواصلت مع المصمّم اللبناني جان لويس صبجي وقام بتصميم التيشرت أوفر سايز وطبعنا عليها صورة نانسي وأضاف تطريزات بالأحمر لكتابة اسمها، وهي طريقة لتشكر نانسي جمهورها لأن عادة كل المشاهير لما يلبسوا تيشرت مكتوب عليها أسماءهم وصورهم بكونوا عم يشكروا الجمهور على دعمهم ومحبتهم ومتابعتهم الدائمة لهم”.

وطرحت نانسي عجرم مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب أغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط"، حيث ظهرت أحداث الكليب كلها في حفلة على حمام السباحة  في أجواء مليئة بالمرح وحققت نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.

أغنية "تيجي ننبسط" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان. 

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