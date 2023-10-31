رسالة شكر لجمهورها.. سر ظهور نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بافتتاح موسم الرياض

ظهرت النجمة نانسي عجرم بإطلالة كاجوال بسيطة ومختلفة عن إطلالاتها المعتادة فى الحفلات خلال مشاركتها في حفل افتتاح "موسم الرياض" الرابع في المملكة العربية السعودية .

وجاءت إطلالة نانسي عجرم بتوقيع من خبيرة الموضة مايا التل ، وكانت سروال جينز مع تيشرت بيضاء عليه صورة واسم نانسي ، وحذاء من المخمل الرمادي قصير الساق.

وقالت مايا التل فى تصريحات ل “ETبالعربي ” ، نانسي عجرم اقترحت عليها الفكرة، وبالفعل أحبت الأمر لأن جمهورها دائماً يقدمون لي تيشرتات مكتوب عليها اسمها".

وأضافت مايا ، قائلة: “تواصلت مع المصمّم اللبناني جان لويس صبجي وقام بتصميم التيشرت أوفر سايز وطبعنا عليها صورة نانسي وأضاف تطريزات بالأحمر لكتابة اسمها، وهي طريقة لتشكر نانسي جمهورها لأن عادة كل المشاهير لما يلبسوا تيشرت مكتوب عليها أسماءهم وصورهم بكونوا عم يشكروا الجمهور على دعمهم ومحبتهم ومتابعتهم الدائمة لهم”.

سعر إطلالة نانسي عجرم

وكانت إطلالة نانسي عجرم من دار أزياء Maison Margiela، ووصل سعر الجاكيت إلى 1639 يورو، أي ما يعادل 54 ألف جنيه، وسعر البنطلون إلى 525 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا على كتفيها بتسريحة انسيابية وناعمة على ظهرها واكتافها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت نانسي عجرم بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والذي يعتمد على الألوان الترابية، فاختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود والماسكرا، والآي لاينر باللون الأسود لتبرز من رقة ملامحها.

وتزينت نانسي عجرم ببعض الإكسسورات، فقد اختارت اسورة باللون الفضي وخاتم ناعم باللون الذهبي.

أغنية تيجي ننبسط

وطرحت نانسي عجرم مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات يوتيوب أغنيتها الجديدة "تيجي ننبسط" ، حيث ظهرت أحداث الكليب كلها في حفلة على حمام السباحة في أجواء مليئة بالمرح وحققت نجاحًا كبيرًا وتخطت نسبة مشاهدتها الـ 10 ملايين مشاهدة.

أغنية "تيجي ننبسط" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.