بدء امتحانات الترم الأول ببنات جامعة عين شمس





أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس، اماكن لجان الفرقة الاولى والثانية والثالثة والرابعة لامتحانات دور يناير 2023-2024 ويمكن للطالبات معرفة الاماكن من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

كشفت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تجري حتي منتصف يناير القادم على مستوى البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا، لافتة إلى أنه تم البدء فى تجهيز الاختبارات الاليكترونية للطلاب وتجهيز الكنترولات.



وأشارت عميدة كلية البنات بجامعة عين شمس، إلى أن هناك تحول رقمى كامل فى العملية الامتحانية وتظهر النتيجة فى نفس يوم الامتحان.

وأضافت أن كل الامتحانات إليكترونية وتكون عبارة عن اختيار من متعدد، أما فى امتحانات الدراسات العليا تكون الاختبارات مزيج بين اختبارات اليكترونية وأخرى مقالية أما الكنترولات بالكامل تحولت لرقمية.

ولفتت إلى أن هناك ما يقرب من 27 ألف طالبة يؤدون الامتحانات على 3 فترات يوميا حيث تجرى الاختبارات لبعض الفرق على مدار د يومين فى الأسبوع وأخرى 3 أيام فى الأسبوع.

واوضحت، ان الكلية وضعت خطة استباقيةلامتحانات الفصل الدراسي الاول، من حيث تجهيز قاعات الامتحانات مع مراعاه مساحات بين مناسبة بين الطلاب.

وكانت قد قامت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات نيابًة عن الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة بتوزيع جوائز مهرجان الإكتفاء الذاتي للموسيقي والكورال للعام الجامعي 2023 – 2024 والذي تم بتنسيق ا. طارق أحمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب و أقيمت مسابقاته علي مسرح كلية البنات في الفترة من 13/12/2023 وحتي 24/12/2023 بمشاركة ٨ كليات بفرقها الطلابية للعزف والغناء , كما شاركت كليات أخري بالطلاب في مجال الغناء الفردي وكانت الكليات المشاركة هي كلية العلوم و الحاسبات والمعلومات و التمريض والحقوق و الآداب والآلسن و الصيدلة والتربية و البنات و الهندسة وكلية التجارة.



وقد تشكلت لجنة التحكيم من أساتذة متخصصين في الغناء والموسيقي من المعهد العالي للموسيقي العربية وهم :

أ.د / معتز متولي أستاذ التأليف الموسيقي والنظريات – المعهد العالي للموسيقي العربية .

د / أشرف عزت أستاذ آلة العود بقسم الآلات – المعهد العالي للموسيقى العربية .

د / نجوي إبراهيم ممدوح أستاذ الغناء الغربي - المعهد العالي للموسيقي العربية

وقد جاءت النتيجة كالتالي بمنح شهادات التميز للطلاب : الطالبة شيماء شعبان محمد بكلية الالسن وقد مُنِحت شهادة التميز في العزف ، الطالب أحمد وليد السيد بكلية التجارة ومُنٍح شهادة التميز في العزف

وعن نتيجة الغناء الفردي بالكليات الغير مشاركة بفرق للكورال

حصل علي المركز الثالث الطالبة ندى الجندي داعى الانصاف بكلية العلوم كما حصلت علي المركز الثاني الطالبة حبيبه خالد مسعد بكلية التمريض فيما حصد المركز الاول الطالب محمد عبد الروؤف احمد بكلية الحاسبات والمعلومات

وعن نتيجة مسابقة العزف الجماعي والفردي:

اولا مجال العزف الفردي

حصل على المركز الثالث الطالبة نهى اشرف حلمي بكلية التجارة وحصل على المركز الثاني الطالب زياد باسم باسم بكلية الهندسة فيما حصد المركز الاول الطالب عبد الله محمد منتصر الطالب بكلية الهندسة.

ثانيا مجال التدريب والقيادة

حصل على المركز الثاني الطالب محمد السعيد ابراهيم بكلية الهندسة كما حصد المركز الاول الطالب مروان ممدوح صبري بكلية التجارة

ثالثا مجال العزف الجماعي

حصل على المركز الثاني كلية التجارة وتوجت بالمركز الاول

كلية الهندسة.

مجال مسابقة الغناء الجماعي والفردي

--الغناء الفردي طلبه وحصل فيه على المركز الثالث الطالب محمد احمد إسماعيل بكلية الحقوق وحصل على المركز الثاني الطالب مصطفى احمد نعيم بكلية االصيدله وحصد المركز الاول الطالب ادهم عمروعبد الرحمن بكلية الحقوق.

-- الغناء الفردي طالبات حصلت على المركزالثالث مكرر الطالبة مارفي مجدي نصري بكلية الحقوق وحصلت على المركز الثالث الطالبة فرح حمدي محمد بكلية الصيدله فيما حصلت على المركز الثاني الطالبة ايه جمال جابر بكلية البنات وفازت بالمركز الاول الطالبة نانسي علي بكلية الاداب

-- التدريب والقيادة حصل على المركز الثالث الطالب مازن جمال حلمي بكلية الحقوق وحصل على المركز الثاني الطالبة نيرة وليد علي بكلية البنات فيما فازت بالمركز الاول الطالب إسراء محمد عبد الهادي بكلية الالسن

-- الغناء الجماعي حصل على المركز الثالث كلية الصيدلة وفازت بالمركز الثاني كلية الحقوق فيما توجت بالمركز الاول كلية الالسن.