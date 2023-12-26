توزيع 6669 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بدمياط

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إطلاق قافلة بنك الطعام المصرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع ٦٦٦٩ كرتونة مواد غذائية على الفئات الأكثر ترددًا من عملاء الوحدات الاجتماعية والمراكز الصحية لتطبيق المشروطية الصحية.

جاء ذلك بحضور الشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، واطلعت " الدكتورة منال عوض " على ما تتضمنه الكرتونة من مواد غذائية " أرز ، مكرونة ، فاصوليا، زيت ، عسل أسود ، بيف وجبنة" ، وأيضًا خطة التوزيع التى ستتم من خلال الادارات الاجتماعية للوصول إلى المستحقين.

وثمنت محافظ دمياط، جهود وزارة التضامن الاجتماعي والمبادرات التى يقدمها بنك الطعام المصرى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات للمواطنين والتخفيف عن كاهلهم.